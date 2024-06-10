فنانة لبنانية ترقص وتغني على المسرح في أشهر متقدمة من الحمل وتثير جدلا كبيرا (فيديوهات)

أثارت الفنانة اللبنانية مايا نعمة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إحيائها لحفل غنائي في بيروت وهي حامل، حيث ظهرت وهي ترقص وتغني بعفوية، فيما برز بطنها المنتفخ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر مايا وهي وترقص بعفوية ونشاط على المسرح، مرتدية فستانا ضيقا يظهر تقدمها بأشهر الحمل.

وتباينت الآراء حول هذا التصرف، إذ انتقد البعض الفنانة اللبنانية ورأوا أن ذلك قد يؤذي الجنين، واعتبر البعض أن النشاط والحركة لدى الحامل ممكن وفق ما اعتادت عليه في فترة حملها، فيما أخذ آخرون الموقف بطرافة.

وين دكتورها عنها؟ بكرة لاجاها ولدها مشوه تقولك عين — إياس |يـوتيـوب بريميوم ب5﷼ (@Z8ws_) June 10, 2024

ترا على التعود إذا عودتي نفسك انك تتحركين من بداية الحمل خلاص ماتتعبين

والله اختي ماشاءالله تلبس كعب عالي وترقص وتهز وماشاءالله تبارك الله بيبهات يهبلون لاقوة إلا بالله

اللي تنام وماتشيل ولا تتحرك هذي خلاص تتعود على الكسل طوال الحمل

خواتي الكبار كلهم يقوولو كذا — ريہمہ 💍👰🏻‍♀️١٤٤٦/١/١٣هـ (@anaaal55a) June 10, 2024

توصل البيت تولد على طول🤣 — عسله🍯🩶 (@aass1989112) June 10, 2024

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"،علق فريد بو سعيد، نقيب الموسيقيين اللبنانيين، على حالة الجدل التي أثارتها الفنانة مايا نعمة في هذا الظهور قائلا: "مايا نعمة مش منتسبة للنقابة، ولو كانت منتسبة كان هيتوجه لها إنذار، ولكن هي مش نقابية، المشكلة عندنا في لبنان أن الفنان بيكون مش منتسب، ونأمل أن النقابة تكون زي مصر قادرين نأخد قرار".

وكانت مايا نعمة قد فاجأت متابعيها على "إنستغرام" مؤخرا بحملها في طفلها الأول من زوجها مدرّب اللياقة البدنية شربل أبو خطار.

المصدر: RT + "القاهرة 24"