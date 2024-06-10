باحث إسلامي يوجه رسالة بعد تدريس مواد مثلية في مصر

علق وكيل وزارة الأوقاف المصري الأسبق الشيخ سعد الفقي على قيام مدرسة "ران الألمانية" بالتجمع الخامس بتدريس مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس ابتدائي.

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وقال الفقي في تصريحات لـRT إن "ما حدث في مدرسة "ران الألمانية" بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وتدريسها مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس ابتدائي جريمة مكتملة الأركان يتحمل مسؤؤليتها وزير التربية والتعليم شخصيا ووكيل الوزارة ومدير التعليم الخاص التابعة له المدرسة".

وقال الفقي إن "مصر دولة إسلامية ودستورها برهان أكيد على ذلك وبالتالي محاولة تدريس المثليه الجنسية والتشجيع عليها يتعارض مع جوهر جميع الديانات السماوية والوضعية".

وأكد أن "تدريس المثلية الجنسية كان من مقررات مؤتمر السكان وقد تصدى لهذه المقررات الأزهر الشريف في حينها ووأد طرحها في المهد"، موضحا أن المثلية الجنسية (اللواط) ومحاولة التعريف بها جريمة شرعية وقانونية.

وأكد الفقي أن شعب مصر متدين بطبعه ولا يقبل المساس بعقيدته ولا بأعرافه المستقرة منذ آلاف السنين وحتى يرث الله الأرض ومن عليها.

وشدد الفقي على أن "ما يسمى بالحرية الشخصية التي يروج لها الصهاينة ومن يدور في فلكهم وهم وكذب فهؤلاء يريدون لمجتمعاتنا أن تكون رخوة وغير مسؤولة وهذا غريب علينا ولايمكن قبوله".

وطالب الفقي "بتشديد الرقابة على المدارس الأجنبية بمصر ومتابعة المناهج المقررة بصفه دوريه ومحاسبة المخطئ في الحال"، منوها بأن ما حدث "ينم عن خلل واضح في وزارة التربية والتعليم وعدم قدرتها على السيطرة على هذه المدارس، وحفاظا على أولادنا من نشر هذا الغثاء وهذا الأفكار التي تتعارض مع ثوابت الأديان يجب الضرب بيد من حديد على أيدي من وافق على ذلك ولو أدى الأمر إلى إلغاء تصريح هذه المدرسة ومن يسير على دربها ويخالف التعليمات التي تنص على احترام الأديان والمقدسات".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم