الأمن الكويتي يضبط متورطين في واقعة تسريب اختبارات الثانوية العامة

تمكن الأمن الجنائي الكويتي من ضبط 10 متورطين في واقعة تسريب اختبارات الثانوية العامة مؤخرا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن "جهود قطاع الأمن الجنائي متمثلا في إدارة مكافحة جرائم المال وبالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن عمليات البحث والتحري حول الخارجين عن القانون وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية، قد أسفرت عن ضبط أربعة أشخاص يعملون في وزارة التربية وضبط ستة أشخاص يديرون حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي متورطين في واقعة تسريب اختبارات الثانوية العامة أخيرا".

وأضاف البيان أنه "فور حدوث الواقعة باشرت الجهات المعنية في الداخلية بالتعاون مع المعنيين في التربية بعمليات البحث والتحري".

«الأمن الجنائي» يتمكن من ضبط (4) أشخاص يعملون بوزارة التربية و(6) أشخاص يديرون حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي متورطين في واقعة تسريب اختبارات الثانوية العامة مؤخراً



أسفرت جهود قطاع الأمن الجنائي متمثلاً في إدارة مكافحة جرائم المال وبالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم… pic.twitter.com/aWAvdTNFaJ — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 9, 2024

وأشار إلى أن "رجال المباحث توصلوا إلى معلومات عن 10 متورطين بالواقعة وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطهم جميعا وكشف الأسلوب الإجرامي المتبع".

وأكد البيان أنه "جار إحالة جميع المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة: إن "الوزارة تثمن تعاون وجهود وزارة الداخلية في واقعة تسريب الاختبارات".

وشددت وزارة التربية "ضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه العبث في التعليم".

وزارة التربية: ضربٌ بيدٍ من حديد لكل من سولت له نفسه العبث في التعليم

• المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة: الوزارة تثمّن تعاون وجهود وزارة الداخلية في واقعة تسريب الاختبارات

• تعليمات الوزير د. عادل العدواني بتطبيق أقصى درجات الحزم لضمان سلامة الامتحانات… pic.twitter.com/59rH3E1YKl — EduNewsKw (@edunewskw) June 10, 2024

المصدر: RT