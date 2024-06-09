السعودية.. السلطات تحبط محاولات عمالة عربية "للتلاعب بأرواح الناس من أجل حفنة من المال" (فيديو)

تمكنت االفرق التفتيشية بوزارة التجارة السعودية من إحباط محاولات بيع منتجات فاسدة بعد تعديل تواريخ صلاحيتها في العاصمة الرياض.

ونشرت قناة "الإخبارية" تقريرا مصورا يظهر تواجد الفرق داخل أماكن مليئة بالأطعمة الفاسدة المنتهية الصلاحية وكشفت حيلة العمالة في التزوير، حيث أن المتهمين كانوا يمسحون تاريخ الصلاحية القديم باستخدام مواد كيميائية، ويعيدون وضع تواريخ جديدة بآلة لطباعة التواريخ.

هذا وأوضح مدير الحملة الأمنية محمد الشهري أن عمالة من عدة جنسيات عربية كانت تقوم بتزوير التواريخ لبيع المنتجات في الأسواق، لافتا إلى أن المنتجات شملت منتجات غذائية وحلويات للأطفال ومنتجات عناية بالبشرة ومواد نظافة.

وبين الشهري أنه تم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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إحباط محاولات تزوير تواريخ صلاحية منتجات فاسدة كانت في طريقها إلى منصات البيع لولا يقظة الفرق التفتيشية



التفاصيل مع مراسل #الإخبارية عاصم الرشودي pic.twitter.com/f2eTRUTJDr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2024

المصدر: "الإخبارية"