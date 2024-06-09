ضبط رجل من جنسية عربية يسرق أحذية المصلين في أحد مساجد الكويت (فيديو)

ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت شخصا، قالت إنه من الجالية المصرية، ظهر في مقطع فيديو وهو يسرق أحذية المصلين من أحد المساجد في منطقة السالمية.

وأشارت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها على منصة "إكس" أمس السبت، إلى أنه تمت إحالة الرجل إلى جهات الاختصاص من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه تمهيدا لإبعاده عن البلاد.

ونشرت الوزارة صورة السارق ومقطع الفيديو الذي يظهر فعلته، لكن حالة من الجدل رافقت المنشور، حيث انقسمت التعليقات بين مرحب وشاكر لجهود السلطات الأمنية الكويتية، وبين مستنكرين لنشر صورة واضحة لوجه السارق، معتبرين أنه تشهير.

الإدارة العامة للمباحث الجنائية

تضبط سارق الأحذية من مسجد في منطقة السالمية



تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط شخص من الجالية المصرية ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن قيامه بسرقة الأحذية من احد المساجد في منطقة السالمية، وتم احالته الى… pic.twitter.com/jZuR0k0Q6T — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 8, 2024

المصدر: RT