غضب على السوشيال ميديا بعد تداول فيديو لسعودي يعذب قطة.. والسلطات تصدر بيانا

أثار مقطع فيديو متداول لمواطن سعودي وهو يعذب قطة، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يمسك بحبل يتدلى منه قط، ويقوم بهزه في الفضاء بينما كان الحيوان اليائس يتغبط، في محاولة لإنقاذ نفسه.

في غضون ذلك، قبضت شرطة منطقة الجوف على الشخص الذي ظهر في المقطع لتعذيبه وإيذائه كائنا فطريا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له على منصة "إكس" اليوم السبت، إنه جار القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي.

شرطة منطقة الجوف تقبض على شخص لتعذيبه وإيذائه كائنًا فطريًا (قط). pic.twitter.com/TDg5t99u5j — الأمن العام (@security_gov) June 8, 2024

المصدر: RT