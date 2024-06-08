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غضب على السوشيال ميديا بعد تداول فيديو لسعودي يعذب قطة.. والسلطات تصدر بيانا

مجتمع

غضب على السوشيال ميديا بعد تداول فيديو لسعودي يعذب قطة.. والسلطات تصدر بيانا
صورة أرشيفية
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أثار مقطع فيديو متداول لمواطن سعودي وهو يعذب قطة، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يمسك بحبل يتدلى منه قط، ويقوم بهزه في الفضاء بينما كان الحيوان اليائس يتغبط، في محاولة لإنقاذ نفسه.

في غضون ذلك، قبضت شرطة منطقة الجوف على الشخص الذي ظهر في المقطع لتعذيبه وإيذائه كائنا فطريا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له على منصة "إكس" اليوم السبت، إنه جار القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي.

المصدر: RT

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