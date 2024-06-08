غضب على السوشيال ميديا بعد تداول فيديو لسعودي يعذب قطة.. والسلطات تصدر بيانا
أثار مقطع فيديو متداول لمواطن سعودي وهو يعذب قطة، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر الرجل في الفيديو وهو يمسك بحبل يتدلى منه قط، ويقوم بهزه في الفضاء بينما كان الحيوان اليائس يتغبط، في محاولة لإنقاذ نفسه.
#عاجل ‼️#فيديو 🇸🇦— ثامر الشهراني | Thamer (@th_alshahrani1) June 8, 2024
شرطة منطقة #الجوف تقبض على
شخص لتعذيبه وإيذائه كائنًا فطريًا (قط).#السعودية#تم_القبض#عاجل_الآن#يحدث_الان
#المطالبه_بالقبض_علي_معنف_الجوفpic.twitter.com/ZGcAY2XUou
في غضون ذلك، قبضت شرطة منطقة الجوف على الشخص الذي ظهر في المقطع لتعذيبه وإيذائه كائنا فطريا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.
وقال الأمن العام السعودي في بيان له على منصة "إكس" اليوم السبت، إنه جار القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي.
شرطة منطقة الجوف تقبض على شخص لتعذيبه وإيذائه كائنًا فطريًا (قط). pic.twitter.com/TDg5t99u5j— الأمن العام (@security_gov) June 8, 2024
المصدر: RT