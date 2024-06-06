عقب حل لغز اختفاء المواطن السعودي هتان شطا في مصر.. البحث عن شاب بريطاني مفقود بالقاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الجهات الأمنية تجري عملية بحث موسعة عن مواطن بريطاني الجنسية فُقد بالقاهرة خلال الأيام الماضية، ولم يتم العثور عليه.

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وحسب موقع "القاهرة 24"، نشرت الأجهزة الأمنية وإدارات البحث تعميما لصورة البريطاني المفقود، ويدعى إدوارد هنري (34 عاما)، دخل البلاد منذ مارس الماضي للزيارة، فيما لم تتوصل عائلته إلى مكان تغيبه حتى الآن.

في حين يجري رجال الشرطة وأجهزة البحث عملية بحث موسعة عليه، حيث عممت أقسام الشرطة منشورا على كل محال وشركات المناطق بالعاصمة والجيزة، وجميع الأماكن التي من الممكن أن يتردد عليها الشاب البريطاني.

جدير بالذكر أن هذه الواقعة تأتي بعد أيام من تغيب الشاب السعودي هتان شطا غازي، الذي ثم العثور على جثمانه في إحدى مناطق القاهرة الجديدة دون شبهة جنائية، إذ جاءت وفاته نتيجة تداعيات ظروفه المرضية، بحسب بيان وزارة الداخلية.

المصدر: "القاهرة 24"