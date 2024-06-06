بينها "التاكسي الطائر".. وزير النقل السعودي يكشف عن تقنيات حديثة سوف تستخدم في مكة لخدمة الحجاج
أعلن وزير النقل السعودي صالح الجاسري يوم الخميس عن تقنيات حديثة سوف تستخدم في مكة لخدمة الحجاج.
وقال صالح الجاسر خلال مؤتمر صحفي: "ستتنوع الخدمات ما بين تجارب "التاكسي الطائر" وخدمة توصيل الطلبات، وغيرها من الخدمات المتنوعة".
وأضاف الجاسر: "أيضا تم في هذا العام تجربة جديدة في الطرق، حيث تم استخدام تقنية خلط المطاط مع الخلطة الأسفلتية في طريق المشاة الرئيسي كتجربة لتعزيز الراحة والسلامة لضيوف الرحمن".
فيديو | وزير النقل م. صالح الجاسر: سنوفر للحجاج خدمة "التاكسي الطائر" وخدمة توصيل الطلبات، ولراحتهم أثناء المشي استخدمنا تقنية خلط المطاط مع الأسفلت لأول مرة في الطرق#الحج_عبر_الإخبارية | #يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/i7Nms4FaCh— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 6, 2024
هذا وأعلنت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غد الجمعة 1 ذي الحجة 1445 هجري ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للسابع من شهر يونيو ـ 2024، هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 ذي الحجة 1445 هجري ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للخامس عشر من شهر يونيو ـ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.
المصدر: "واس" + RT