مصر.. تحرك جديد لمنع صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

كشفت مصادر داخل وزارة الأوقاف المصرية، ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى 2024، والتي من المتوقع فلكيا أن تكون صباح الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

وقالت المصادر في تصريحات لموقع "القاهرة 24" إن صلاة العيد ستتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وفي الساحات التي حددتها كل مديرية.

وأكدت أنه تم التشديد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد.

وأضافت المصادر، أنه تم توجيه المديريات باتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.

جدير بالذكر، أن دار الإفتاء المصرية، تستطلع اليوم الخميس 6 يونيو الجاري، هلال شهر ذي الحجة 1445 هـ، لتحدد بعده موعد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك.

كما كتبت الإفتاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بإذن الله تعالى، الخميس 6 يونيو 2024 م - 29 ذي القعدة 1445 هـ، نعلن موعد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك، انتظرونا بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، كل عام أنتم بخير.

المصدر: RT