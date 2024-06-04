"العرب يحبوننا أكثر من الصهاينة".. حاخام يهودي ينفجر بوجه صحفي إسرائيلي (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور ظهر فيه حاخام يهودي وهو يهاجم صحفيا إسرائيليا، بعد أن قال له إن "العرب يريدون قتلنا".

وقال الحاخام في الفيديو: "حربكم ضد المسلمين الذين يعبدون الله... من تصفهم بالإرهابيين يعبدون الله أكثر من الصهاينة.. يعبدون الله أكثر من (زعيم المعارضة يائير) لابيد و(رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو".

حاخام يهودي من القدس يصرخ بوجه صحفي صهيوني متعصب: العرب يحبوننا ولا يريدون قتلنا وهم يعبدون الله أكثر من لبيد ونتنياهو.#خبرنيpic.twitter.com/GBPb5NLwEE — خبرني - khaberni (@khaberni) June 4, 2024

واستمر الصحافي بالقول: "العرب يريدون قتلك"، ليرد عليه الحاخام: "لا، لا يريدون قتلي. يريدون جميعا أن يعبدوا الله".

وعندما قال الصحافي "إنهم اغتصبوا اليهود"، رد الحاخام بالقول: "أنتم كاذبون، هذا كذب الصهيونية.. العرب يحبوننا أكثر من الصهاينة".

وقد انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصة "إكس"، وسط إشادات بكلام الحاخام نستعرض بعضها.

صرخة الحاخام اليهودي من القدس بوجه الصحفي الصهيوني المتعصب تكشف حقيقة لا يمكن إنكارها: العرب يحبون السلام ويعبدون الله بصدق أكثر من السياسيين المتطرفين مثل لبيد ونتنياهو. الكراهية تأتي من السياسات الظالمة، وليس من الشعوب التي تتوق للسلام. — شادي رضوان (@Shadyi208) June 4, 2024

This Rabbai speaks my mind , all the respect . What matters is the word of God. @AvrahamGoldste3 — Mr. X (@MrPaleatine) June 4, 2024

هدا الحخام يعرب العرب بشكل جيد جداً وهو محق المسلمين ليس لهم اي عداء مع اليهود والمسحين بل عدائنا نحن العرب مع الصهاينة المتطرفين

لأن هناك فرق شاسع ما بين اليهود والصهاينة — larnekmohamed (@larnekmoha32987) June 4, 2024

المصدر: RT