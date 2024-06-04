 
مباشر

"العرب يحبوننا أكثر من الصهاينة".. حاخام يهودي ينفجر بوجه صحفي إسرائيلي (فيديو)

مجتمع

الصورة ملتقطة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xo7j

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور ظهر فيه حاخام يهودي وهو يهاجم صحفيا إسرائيليا، بعد أن قال له إن "العرب يريدون قتلنا".

وقال الحاخام في الفيديو: "حربكم ضد المسلمين الذين يعبدون الله... من تصفهم بالإرهابيين يعبدون الله أكثر من الصهاينة.. يعبدون الله أكثر من (زعيم المعارضة يائير) لابيد و(رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو".

واستمر الصحافي بالقول: "العرب يريدون قتلك"، ليرد عليه الحاخام: "لا، لا يريدون قتلي. يريدون جميعا أن يعبدوا الله".

وعندما قال الصحافي "إنهم اغتصبوا اليهود"، رد الحاخام بالقول: "أنتم كاذبون، هذا كذب الصهيونية.. العرب يحبوننا أكثر من الصهاينة".

وقد انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصة "إكس"، وسط إشادات بكلام الحاخام نستعرض بعضها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا