السجن 3 سنوات لفنان مصري مشهور بعد اتهامه بتهديد طليقته

أصدرت محكمة جنايات القاهرة بمصر، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 3 سنوات على الفنان محمد غنيم، بتهمة تهديده طليقته جراء خلافات بينهما.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بسجن الفنان المصري محمد غنيم 3 سنوات، لما أسند إليه من اتهامات تهديد طليقته بالقتل، وسبها وقذفها وأيضا الخوض في شرفها على خلفية الخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وأمرت نيابة جنوب القاهرة بإحالته للمحاكمة، بتهمة تهديد طليقته المذيعة رانيا نبيل.

هذا وكانت نيابة جنوب القاهرة، قد باشرت التحقيقات في اتهامه بتهديد طليقته بعدما اتهمها بالجمع بين زوجين بسبب الخلافات التي جرت بينهما في الفترة الأخيرة حيث أعدت النيابة أمر الإحالة الخاص بالمتهم وفقا للاتهامات الموجهة إليه.

ومحمد غنيم هو طبيب اتجه إلى التمثيل في سن متأخرة نسبيا ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها مسلسلا "أهل كايرو" و"الصياد"، لكنه اشتهر على نطاق واسع حين شارك في مسلسلي "الأسطورة" و"جعفر العمدة".

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية