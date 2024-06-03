إيطاليا.. الشرطة تغرم عريسا ارتدى زي المسيح في حفل وداع عزوبيته

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الشرطة غرمت مواطنا بمبلغ قدره 200 يورو، بعد أن "ارتدى زي يسوع المسيح" في حفل لتوديع العزوبية.

وذكرت صحيفة il gazzettino أن العريس المستقبلي، الذي كان يرتدي زي المسيح، قام وأصدقاؤه بإعادة إنشاء مشهد حمل الصليب من آلام المسيح، أمام مئات السياح وسكان مدينة جيسولو القريبة من البندقية.

وظهر الشاب وهو يرتدي عباءة بيضاء ويحمل على كتفيه صليبا خشبيا.

إلا أن هذا المشهد لم يكن محل إعجاب لدى شرطة المدينة، التي اعتبرت تصرفات المشاركين في حفل توديع العزوبية تجديفا.

وعند وصول الشبان إلى المركز التاريخي للمدينة، تمت مصادرة الصليب، وتم تغريم العريس بمبلغ 200 يورو.

المصدر: il gazzettino