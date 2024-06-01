السلطات الإيرانية توقف 35 شخصا خلال مداهمة "تجمع شيطاني"

أوقفت السلطات الإيرانية يوم السبت، 35 شخصا خلال مداهمة "تجمع لشبكة شيطانية" في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" إن "المداهمة جرت بعدما حددت الشرطة مكان التجمع الذي كان يشمل علامات ورموزا شيطانية وكحولا ومخدرات".

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد الشرطة في مدينة دزفول في خوزستان روح الله ياري زاده قوله إنه "تم اعتقال 31 رجلا وأربع نساء في المكان وأحيلوا على السلطات القضائية".

هذا وأوقفت الشرطة أكثر من 250 شخصا بينهم ثلاثة أوروبيين غرب العاصمة طهران بتهم مماثلة شهر مايو.

كما أدت مداهمة حفل غير مصرح به لموسيقى الروك بالقرب من طهران عام 2007 إلى توقيف حوالي 230 شخصا.

وسبق أن وصفت السلطات الإيرانية "حفلات موسيقى الروك والهيفي ميتال بأنها تجمعات شيطانية".

المصدر: وكالات