فصل رأس صديقه عن جسده.. الكشف عن موعد محتمل لتنفيذ حكم الإعدام بحق "سفاح الإسماعيلية"

كشف مصدر مصري عن الموعد المحتمل لتنفيذ حكم الإعدام في حق "سفاح الإسماعيلية" بعد تأييد محكمة النقض الحكم بإعدامه بتهمة قتل صديقه وفصل رأسه عن جسده والتجول بها في الشارع.

وقال المصدر في تصريحات لموقع "القاهرة 24" إنه تم رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وسينفذ الحكم إذا لم يصدر أمر بالعفو أو باستبدال العقوبة.

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وأضاف المصدر أنه تم إيداع المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته عبد الرحمن دبور والمعروف إعلاميا بـ"سفاح الإسماعيلية" (30 سنة) في الحبس الانفرادي تمهيدا تنفيذ الإعدام.

وأكد المصدر أن أسرة المتهم التقت ابنها وقدمت طعاما ومعلبات غذائية ثم عاد لمحبسه في حالة نفسية سيئة.

وأوضح أنه من المنتظر تحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام خلال الفترة المقبلة.

وذكر الموقع المصري أن محكمة النقض أيدت حكم الإعدام شنقا بحق "سفاح الإسماعيلية" الصادر من محكمة الجنايات.

وتعود القضية إلى شهر نوفمبر 2021 عندما أقدم المتهم على قتل صديقه والتمثيل بجثمانه وفصل رأسه عن جسده والتجول بها في شوارع الإسماعيلية بسبب خلافات بينهما.

المصدر: "القاهرة 24" المصري