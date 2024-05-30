مصر.. وفاة إحدى ضحايا حادث فنان شهير

توفيت إحدى السيديتن، في حادث دهسهما بسيارة كان يقودها الفنان عباس أبو الحسن، اليوم الخميس داخل المستشفى.

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وتوفيت السيدة حسنة داخل المستشفى بعد إصابتها بارتجاج في المخ وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

وكانت قوات الأمن في منطقة الشيخ زايد أول تلقت بلاغا بوجود حادث دهس ومصابين أمام مول شهير بالمنطقة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبين إصابة سيدتين دهسهما الفنان عباس أبو الحسن بسيارته، وتم نقلهما للمستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج.

وألقت الشرطة القبض على الفنان وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وبعد ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الفنان المصري بكفالة 10 آلاف جنيه.

المصدر: القاهرة 24