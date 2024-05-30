العلماء يدحضون وجود علاقة بين الأبراج والرفاهية

درس علماء جامعة كيميون بمدينة دايجو الكورية الجنوبية ما إذا كانت هناك علاقة بين برج الشخص ورفاهيته، وكانت نتائج التحليل مخيبة للآمال بشكل عام لمحبي التنجيم والأبراج.

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وتشير مجلة Kyklos العلمية، إلى أن العلماء درسوا خلال هذا العمل مجموعة كبيرة من البيانات عن السكان التي تضمنت معلومات عن أكثر من 12.7 ألف شخص. وقد ركز الباحثون اهتمامهم على أجوبة الناس التي استلموها أعوام 2016 و2018 و2021 و2022.

وحلل الباحثون خلال عملهم ثمانية متغيرات رئيسية مرتبطة بالرفاهية: السعادة العامة، أعراض الاكتئاب، الإجهاد النفسي، والرضا الوظيفي، والرضا المالي، والاستمتاع بالحياة، والصحة العامة، والسعادة الزوجية.

وأظهرت النتائج أن سبعة من مؤشرات الرفاهية الثمانية، لم يظهر لها أي تأثير ذو دلالة إحصائية للأبراج. وكان الاستثناء الوحيد عدم الرضا المالي، ولكن كان حجم هذا التأثير صغيرا وبالتالي يمكن تجاهله.

ووفقا لفريق البحث، تؤكد نتائج عملهم، نتائج الدراسات السابقة التي أشارت إلى عدم وجود علاقة بين الأبراج والرفاهية، لذلك لا ينبغي استخدامها للتنبؤ برفاهية وسعادة الناس. ويمكن مقارنة صحة تنبؤاتهم إحصائيا بقراءة الطالع باستخدام رمي العملات النقدية أو زهر النرد.

المصدر: gazeta.ru