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سطو مسلح على أحد البنوك في العاصمة الأردنية

مجتمع

سطو مسلح على أحد البنوك في العاصمة الأردنية
Globallookpress
أمن أردني، أرشيف
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أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن مسلحا اقتحم فرع أحد البنوك في العاصمة عمان وسرق مبلغا ماليا ولاذ بالفرار.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي في بيان: "إن شخصا مجهولا دخل لفرع أحد البنوك في منطقة ماركا، وقام تحت تهديد السلاح بسلب مبلغ مالي 6000 دينار ولاذ بالفرار". (نحو 8500 دولار).

وأشار السرطاوي إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في القضية.

المصدر: RT

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