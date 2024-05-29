فنان مصري يعلن وفاة طفل فلسطيني وجه له رسالة

أعلن الفنان المصري صبري فواز، أن الصغير يامن ياسين أبو هواشمة، صاحب رسالة بخط اليد التي كتبها بعدما أصيب في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة استشهد.

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وقال صبري فواز في منشور على حسابه الشخصي على فيسبوك، إن يامن استشهد في القصف البري الأخير، على رفح الفلسطينية.

وفي وقت سابق نشر الفنان صبري فواز عبر حسابه بفيس بوك، رسالة بخط اليد كتبها طفل فلسطيني يدعى يامن أُصيب في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مما أدى ذلك لتعرضه إلى بتر أطرافه.

وقال الفنان صبري فواز في منشوره: إن الطفل الفلسطيني يعالج الآن ومن ضمن برنامج العلاج التأهيل النفسي، حيث طلب المعالجون له وغيره من الأطفال المصابين، كتابة الأعمال الفنية التي يحبون أن يشاهدوها لذلك فكتب الطفل أنه يريد أن يتابع باقي حلقات مسلسل وبينا معاد وأعمال صبري فواز.

وقال فواز عن رسالة الطفل الفلسطيني: مقدرش أقول فرحتي كانت عاملة إزاي وتعاطفت مع يامن وحسيت بكوكتيل مشاعر كده متلغبط.. والحقيقة إني أُعجبت بيامن بس كنت حزين على الحال وفي نفس الوقت حسيت بالبهجة لأنه شايفني وفاكرني وليا تأثير فيه وقدرت أسعده.

وأضاف فواز، أن الطفل الفلسطيني يامن رأى المنشور الذي كتبه عنه عبر حسابه على فيس بوك، مما أدى ذلك إلى سيطرة حالة من السعادة عليه، وأرسل له جوابا شكره ووعده بالتمثيل معه في المستقبل، قائلًا: أنا شرف ليا يا يامن إني أشوفك وأقعد معاك ونمثل سوا.

المصدر: القاهرة 24