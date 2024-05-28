السعودية..ضبط ملايين الأقراص المخدرة مخبأة بطريقة ماكرة (فيديو)

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضبط ملايين الأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر كانت مخفية بطريقة ماكرة في منطقة الرياض.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 4.770.000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر كانت مخفية في شحنة قوالب خرسانية، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيم من الجنسية اليمنية ووافد نازح، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وشدد الرائد مروان الحازمي على أن رجال الأمن يعملون بعزيمة عالية لمكافحة كافة نشاطات تهريب وترويج المخدرات والقبض على كل من يتورط فيها لينال جزاءه العادل، وأهاب بكل من تتوفر لديه معلومات من المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالمبادرة اإلى لابلاغ عنها وذلك من خلال الاتصال بالرقم "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والرقم "999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني "995@gdnc.gov.sa"، مؤكدا أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

ضبط (4,770,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخفية داخل شحنة قوالب خرسانية.#بالمرصاد#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/PyWVWRHvO3 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 28, 2024

المصدر: RT