تفاعل مع آخر منشور كتبه الجندي المصري الذي قضى برصاص إسرائيلي عند معبر رفح

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع آخر منشور كتبه المجند في الجيش المصري عبد الله رمضان محمد قطب الذي سقط يوم أمس في اشتباك وقع بين القوات المصرية والإسرائيلية عند معبر رفح.

وكتب المجند في الجيش المصري في آخر منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" (عبدالله رمضان) بتاريخ 7 فبراير: "يااااا رب..هدوء تام في غزة".

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وحظي منشور الجندي المصري بتفاعل كبير جدا بعد نبأ مقتله برصاص إسرائيلي عند معبر رفح، حيث تمت مشاركته آلاف المرّات، وانهمرت التعليقات عليه بالآلاف أيضا.

وأعرب النشطاء عن حزنهم من مقتل المجند عبد الله رمضان، متمنين له الرحمة، ووصفوه بـ"الشهيد البطل".

جدير بالذكر أن أهالي محافظة الفيوم شيّعوا المجند عبد الله رمضان محمد قطب الذي سقط يوم أمس في اشتباك بين القوات المصرية والإسرائيلية عند معبر رفح.

وكشف مصدر أمني مصري في تصريحات لـRT حقيقة نبأ مقتل جندي مصري آخر في هذه الاشتباكات،

وصرح المصدر الأمني بأنه: "لا صحة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استشهاد جندى أخر فى حادث الحدود برفح".

ويوم أمس، أعلن الجيش المصري مقتل جندي مصري على الشريط الحدودي مع رفح، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أمس عن مصدر بأن القاهرة "تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود"، بعد هذه الحادثة.

وقد أثار مقتل الجندي المصري مخاوف من الدفع بالمنطقة إلى حرب شاملة، لا سيما في ظل التوتر غير المسبوق في العلاقات المصرية الإسرائيلية.

بدوره، قال المتحدث العسكري المصري: "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

المصدر: RT