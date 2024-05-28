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اشتباكات ضارية وقصف عنيف في رفح وتدمير أحياء سكنية في جباليا وشمال غزة

مفتي سلطنة عمان يصدر بيانا بشأن "المقاومة الفلسطينية ومجزرة رفح"

مجتمع

مفتي سلطنة عمان يصدر بيانا بشأن
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أصدر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بيانا حيّا فيه "فصائل المقاومة الفلسطينية"، مشيرا إلى "همجية إسرائيل".

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وقال الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في بيانه: "إنا لنحيي المقاومة الباسلة لكتائب "القسام" (الجناح العسكري لحركة "حماس") وغيرها من فصائل المقاومة جميعا، ونحمد الله تعالى على توفيقها لإصابة العدو في الصميم، فمع محاولاته الطويلة لتحرير أسراه من يد المقاومة لم يصل إلى تحرير أسير واحد في حين يتجدد أسر ضباطهم بتوفيق الله تعالى وعونه".

وأضاف الخليلي في بيانه: "وإنما غاية ما يقدرون عليه هو العدوان المتتالي على المدنيين الأبرياء..نساء وأطفالا وعجزة، كما هو شأنهم في مجزرة رفح التي تدل دلالة واضحة على همجية هذا الكيان اللقيط، وعلى خسة أتباعه وأنصاره وجميع مؤيديه، وما هو إلا عار يتلطخون به".

جدير بالذكر أن أكثر من 40 مواطنا فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، ليل يوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وتأتي المجزرة بعد يومين فقط، من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أوامر لإسرائيل بـ"وقف فوري لعملياتها العسكرية في رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية للقطاع".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 35984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80643 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

المصدر: RT

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