الرئيس السوري يعزي أمين عام حزب الله بوفاة والدته

أرسل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد، برقية تعزية للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله بوفاة والدته.

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وجاء في نص البرقية: "تلقينا بحزن وأسى نبأ وفاة والدتكم المرحومة السيدة الفاضلة أم حسن رحمها اللّه ‏وأسكنها فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا".‏

وأضاف الأسد في برقيته: "إن النساء تُعرف بمن أنجبن، ولقد أنجبت أمهات المقاومين الأحرار رجالًا ثابتين ‏على المبادئ مناضلين من أجل الحق، والمرحومةٍ أم حسن أنجبت وأنشأت رجلا ‏سار في طريق المقاومة حتى أصبح قائدا فذا ورمزا مُشرقا لها منحها عبر شجاعته ‏وفكره المتقد هيبة ومنعة، صادقا يهابه ويصدقه الأعداء قبل الأصدقاء، عمل من أجل ‏إرساء أسس الحق والعدالة ورفع الظلم عن المظلومين، فأسهمت الحاجة أم حسن ‏بذلك مساهمة غنية وكبيرة في حياة لبنان والمنطقة وفي إغناء أطهر المُثل الأخلاقية ‏الشريفة".‏

وتابع الرئيس السوري: "يبقى فقد الأم أصعب من أي فقد آخر، فتقبلوا مني أصدق التعازي لكم ولعائلتكم ‏الموقرة سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يكرمكم بموفور الصحة ‏والسعادة والسداد".

وكان "حزب الله" اللبناني قد نعى أمس السبت، نهدية صفي الدين، والدة أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله.‏

المصدر: RT