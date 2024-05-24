مصر.. نجيب ساويرس يتخذ قرارا بعد نشره تدوينة أثارت جدلا حول "سورة الكافرون"

أوضح رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس سبب إعلانه "عدم التحدث عن الأديان"، عقب جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي إثر منشور له.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب نجيب ساويرس: " خلاص مش هتكلم في الدين تاني... ربنا خلقنا كلنا وبيحبنا كلنا وكلنا اتولدنا بدين ماخترناهوش.. فلننبذ اختلافاتنا ونحب بعض في الإنسانية".

في حين رد أحد رواد منصة "إكس" على ساويرس قائلا: " شكلك شبعت اختلافات وردود أفعال مش لطيفة".

ليعلق رجل الأعمال المصري بالقول: "شبعت من التعصب … الله خلقنا جميعا باختلافاتنا ولو شاء ربك لوحد الأديان".

شكلك شبعت اختلافات وردو أفعال مش لطيفه — samah aly (@SamahAlysalim) May 23, 2024

شبعت من التعصب … الله خلقنا جميعا بإختلافاتنا و لو شاء ربك لوحد الأديان ! https://t.co/qtZHehkT1x — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 23, 2024

وكان ساويرس قد دخل في نقاش ديني مع عدد من رواد منصة "إكس" بعد نشره سورة "الكافرون" معلقا عليها بالقول: "هذه السورة تعارض أن الدين عند الله الإسلام فقط.. لقد أقر الله بأن هناك ديانات أخرى وكل إنسان حر في عقيدته واختياره.. الأساس حتى في الإسلام هو المعاملة والله أعلم"، ما أثار جدلا كبيرا.

هذه السورة تعارض ان الدين عند الله الاسلام فقط لقد اقر الله بان هناك ديانات اخري وكل انسان حر في عقيدته واختياره. الاساس حتي في الاسلام هو المعاملة و الله اعلم pic.twitter.com/tNAuuqbvIW — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 18, 2024

المصدر: RT