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مصر.. نجيب ساويرس يتخذ قرارا بعد نشره تدوينة أثارت جدلا حول "سورة الكافرون"

مجتمع

مصر.. نجيب ساويرس يتخذ قرارا بعد نشره تدوينة أثارت جدلا حول
AP
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 أوضح رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس سبب إعلانه "عدم التحدث عن الأديان"، عقب جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي إثر منشور له.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب نجيب ساويرس: " خلاص مش هتكلم في الدين تاني... ربنا خلقنا كلنا وبيحبنا كلنا وكلنا اتولدنا بدين ماخترناهوش.. فلننبذ اختلافاتنا ونحب بعض في الإنسانية". 

في حين رد أحد رواد منصة "إكس" على ساويرس قائلا: " شكلك شبعت اختلافات وردود أفعال مش لطيفة". 

ليعلق رجل الأعمال المصري بالقول: "شبعت من التعصب … الله خلقنا جميعا باختلافاتنا ولو شاء ربك لوحد الأديان". 

وكان ساويرس قد دخل في نقاش ديني مع عدد من رواد منصة "إكس" بعد نشره سورة "الكافرون" معلقا عليها بالقول: "هذه السورة تعارض أن الدين عند الله الإسلام فقط.. لقد أقر الله بأن هناك ديانات أخرى وكل إنسان حر في عقيدته واختياره.. الأساس حتى في الإسلام هو المعاملة والله أعلم"، ما أثار جدلا كبيرا.

المصدر: RT

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