مصر.. تفاصيل تجميد عضوية القارئ السلكاوي بنقابة القراء 3 سنوات

كشف الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء وعضو لجنة التخطيط الديني بالإذاعة، تفاصيل قرار تجميد عضوية القارئ محمد حامد السلكاوي بنقابة القراء 3 سنوات.

وقال الشيخ محمد حشاد: "تماشيا مع قرار لجنة التخطيط الديني، سيتم تجميد عضوية الشيخ السلكاوي 3 سنوات بنقابة القراء، وبعدها سيتم اختباره مرة أخرى".

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وأضاف: "قرار تجميد العضوية جاء تماشيا مع قرار لجنة التخطيط بوقفه 3 سنوات"، مشيرا إلى أنه "بعد انتهاء المدة سيتم إعادة اختبار السلكاوي مرة أخرى، وسيكون القرار حينها من لجنة التخطيط".

وأصدرت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بمصر قرارا بتجميد عضوية القارئ محمد حامد السلكاوي وذلك تماشيا مع قرار اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وقالت النقابة في بيان: "قرر مجلس إدارة النقابة تجميد عضوية القارئ محمد حامد السلكاوي، وذلك تماشيا مع قرار اتحاد الإذاعة والتلفزيون".

هذا وعلق القارئ الشيخ محمد السلكاوى، على قرار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بمصر، بتجميد عضويته وذلك تماشيا مع قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون"قائلا: "لم يبلغني أحد بالقرار ولم ترسل النقابة لي أي قرار بخصوص التجميد حتى اللحظة"، مضيفا: "عندما يأتيني القرار سنرى وقتها".

وكانت لجنة التخطيط الديني بالإذاعة، قررت إيقاف الشيخ محمد حامد السلكاوي 3 سنوات، على خلفية واقعة ارتكابه 11 خطأ خلال فجر الخميس 11 أبريل 2024.

المصدر: "القاهرة 24"