تسببا بموته .. اعتقال يهودي وزوجته حاولا تهريب جدي لذبحه في الحرم القدسي

أوقفت الشرطة الإسرائيلية يوم الأربعاء رجلا يهوديا وزوجته من مستوطني القدس يشتبه بأنهما حاولا تهريب جدي لذبحه في الحرم القدسي، لكن إخفاءه بطريقة خاطئة تسبب بموته.

وحققت الشرطة مع الزوجين في مركز شرطة قرب الحرم القدسي.

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وتأتي محاولة ذبح الجدي على خلفية حلول "عيد الفصح اليهودي الثاني" والذي يحتفل به في اليوم الموافق الرابع عشر من أغسطس (وفقا للتقويم اليهودي)، حيث جرت العادة على تقديم ذبيحة.

وأوضحت حركة "عائدون الى الجبل" التي ينتمى لها الزوجان أنهما احتجزا عند مدخل البلدة القديمة في القدس، وهما يحاولات إدخال جدي صغير الى المكان لذبحه.

المصدر: i24