 
مباشر

تسببا بموته .. اعتقال يهودي وزوجته حاولا تهريب جدي لذبحه في الحرم القدسي

مجتمع

تسببا بموته .. اعتقال يهودي وزوجته حاولا تهريب جدي لذبحه في الحرم القدسي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xldv

أوقفت الشرطة الإسرائيلية يوم الأربعاء رجلا يهوديا وزوجته من مستوطني القدس يشتبه بأنهما حاولا تهريب جدي لذبحه في الحرم القدسي، لكن إخفاءه بطريقة خاطئة تسبب بموته.

وحققت الشرطة مع الزوجين في مركز شرطة قرب الحرم القدسي.

إقرأ المزيد
للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.. بن غفير يقتحم ساحات المسجد الأقصى (صور)
للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر.. بن غفير يقتحم ساحات المسجد الأقصى (صور)

وتأتي محاولة ذبح الجدي على خلفية حلول "عيد الفصح اليهودي الثاني" والذي يحتفل به في اليوم الموافق الرابع عشر من أغسطس (وفقا للتقويم اليهودي)، حيث جرت العادة على تقديم ذبيحة.

وأوضحت حركة "عائدون الى الجبل" التي ينتمى لها الزوجان أنهما احتجزا عند مدخل البلدة القديمة في القدس، وهما يحاولات إدخال جدي صغير الى المكان لذبحه.

المصدر: i24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز