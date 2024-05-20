مصر.. تأييد الحكم بالسجن 3 سنوات للمتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

قررت محكمة جنح أكتوبر في مصر يوم الاثنين، تأييد الحكم بالسجن 3 سنوات للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، رافضة معارضة الحكم.

وقضت محكمة جنح أكتوبر في مصر، برفض معارضة المتهم على الحكم بالسجن 3 سنوات، وقررت تأييد الحكم أول درجة.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنح أكتوبر أودعت حيثيات حكمها بسجن المتهم بقتل الفنان أشرف عبد الغفور عن طريق الخطأ.

وأقرت زوجة الفنان الراحل فاطمة عبد الغفور محمد عبد الجواد، بسؤالها أنه "حال استقلالهما المركبة فوجئت بإحدى المركبات تصطدم بالمركبة خاصتهما من الخلف ففقدت الوعي بسبب الحادث واتهمت المتسبب في الحادث".

وبسؤال المتهم مهند شبانة، 33 عاما، الذي يعمل فنانا تشكيليا، قرر أنه "حال سيره بالمركبة طريق حازم حسن اتجاه الواحات فوجئ بمركبة تتجه نحوه من الجهة اليسرى، فحاول مفادتها وفوجئ بمركبة المجني عليه أمامه فاصطدم بها".

المصدر: "القاهرة 24"