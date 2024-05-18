مصر.. قرار جديد من نيابة بورسعيد بحق المتهمة بتخدير طفلها لاستخراج أعضائه وبيعها

قررت نيابة بورسعيد المصرية يوم السبت تجديد حبس المرأة المتهمة بتخدير طفلها لاستخراج أعضائه وبيعها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتواصل السلطات تحقيقاتها والمتهم فيها السيدة "هـ. ث. م. د." التي تواصلت مع شخص يقوم بشراء الأعضاء عبر موقع التواصل الاجتماعي حيث طلب منها عدة مطالب بدأت الأم بتنفيذها مقابل الحصول على أموال.

إقرأ المزيد

ومن بين المطالب تصوير طفلها عاريا تماما وإرسال مقاطع فيديو وصور له، كما طلب من والدته إعطاء الطفل جرعة مخدرة زائدة قبل تنفيذ الجريمة، إلا أن الطفل أصيب بإعياء شديد استوجب نقله إلى مستشفى آل سليمان التخصصي ببورسعيد وهناك جرى غسيل معدة له.

وتبين للفريق الطبي حصول الطفل على جرعة زائدة من المخدر وأبلغت إدارة المستشفى الجهات الأمنية بالواقعة تزامنا مع ضبط المتهم في القليوبية والذي عثرت قوات الأمن على محادثات بينه وبين والدة الطفل يتفقان فيها على تنفيذ الجريمة.

ونجح رجال مديرية أمن بورسعيد في ضبط السيدة وتواصل جهات الأمن تحقيقاتها في الواقعة للوصول إلى ملابساتها النهائية في الوقت الذي جرى التحفظ على هاتفها المحمول ووحدة تخزين به.

المصدر: بوابة فيتو المصرية