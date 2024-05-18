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ردود قوية بين ناشط على مواقع التواصل ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس حول تغريدة

مجتمع

ردود قوية بين ناشط على مواقع التواصل ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس حول تغريدة
AFP
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع تغريدة نشرها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على موقع "إكس" غير أن أحد ردود الناشطين لفت انتباه ساويرس ليرد عليه بشكل قوي.

وكتب ساويرس في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "إكس": "أنا مأمن عند ربنا… أسهل و أحسن شروط" والتي جاءت ردا منه على تغريدة لحساب يحمل اسم "مريومة" كتب في تاريخ 16 مايو الجاري: "بشمهندس نجيب مش هتيجي نعملك وثيقة تامين على الحياة".

وسرعان ما انهالت التعليقات والردود من قبل نشطاء السوشيال ميديا على تغريدة رجل الأعمال المصري.

وكتب حساب: "مفيش دين سماوي اسمه المسيحية إن الدين عند الله هو الاسلام".

ليرد عليه ساويرس قائلا: "شكلك ما قريتش القرآن".

وقال حساب آخر: "التوحيد هو لب الايمان يابشمهندس".

فيما علق حساب: "كلام من النادر يطلع من أغنياء الزمن دا، ربنا يهديك للإسلام يارب عشان تكون كسبت الاثنين دنيا و آخرة".

فيما اكتفى ناشط بقول: "ونعم بالله".

ردود قوية بين ناشط على مواقع التواصل ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس حول تغريدة

يذكر أن نجيب ساويرس واحد من أغنى وأشهر رجال الأعمال المصريين، وهو ابن انسي ساويرس مؤسس مجموعة شركات "أوراسكوم".

المصدر: RT

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