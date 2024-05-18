مصر.. أدلى باعترافات صادمة أمام النيابة بعد أن شنق زوجته (صورة)

أقدم مواطن مصري يعمل سائق "ميكروباص" على قتل زوجته شنقا بجنزير، داخل مسكنهما في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وأمرت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفي بداية الواقعة كشف جد الطفل، والد المتهم الواقعة عندما شاهد الضحية داخل منزل ابنه مقتولة ومن وهلة المنظر بحث عن الطفل (8 أشهر) وتحفظ عليه لحين وصول الأمن.

واتصل والد المتهم، الذي يعمل سائق "ميكروباص" بوالدة الضحية، ولم يخبرها بتفاصيل ما حدث، واكتفى بقوله: "تعالي بسرعة إحنا في كارثة"، لتأت الأم بسرعة وتكتشف الفاجعة.

وقالت والدة الضحية في تصريح لموقع "المصري اليوم" إنها "وجدت الدماء تسيل من رقبة وفم وأنف الابنة، وكان طفلها "سليم" يصرخ على أمه، وعرفت بأن الزوج هو مرتكب الجريمة حين حضرت الشرطة وضبطته واعترف بأنها تشاجرت معه على 50 جنيها، وعندما سئم منها أحضر جنزيرا وشنقها لينهي حياتها".

وأضافت والدة الضحية، وهي في حالة صدمة أن "زوج الابنة أصبح عاطلا عن العمل منذ شهرين، ولم تجد مفرا سوى الإنفاق عليه باعتباره زوج ابنتها الوحيدة".

وبعد القبض على المتهم، قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واعترف بإقدامه على الجريمة كون "الزوجة تطالبه بمصاريف البيت".

المصدر: "المصري اليوم"