مصر.. انفصال بطلة "جعفر العمدة" عن زوجها
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كشفت الفنانة المصرية جوري بكر، تفاصيل انفصالها عن زوجها، بعد عام من قرانها، إذا أشارت إلى أنها قد تحملت الكثير في تلك العلاقة.
وقالت جوري بكر،: الطلاق لسة ما تمش بشكل رسمي ولكن تم الانفصال حاليًا، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وأنا استحملت كتير.
وعن إمكانية عودتهما مرة ثانية قالت: اللي ربنا كاتبه ليا أنا وابني هنشوفه، وقدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل حاجة.
وكانت جوري بكر، قد كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام: تم الانفصال بيني وبين زوجي.. وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتير، واستحملت كتير اللي مفيش جبل يستحمله.
المصدر: القاهرة 24