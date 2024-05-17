مصر.. انفصال بطلة "جعفر العمدة" عن زوجها

كشفت الفنانة المصرية جوري بكر، تفاصيل انفصالها عن زوجها، بعد عام من قرانها، إذا أشارت إلى أنها قد تحملت الكثير في تلك العلاقة.

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وقالت جوري بكر،: الطلاق لسة ما تمش بشكل رسمي ولكن تم الانفصال حاليًا، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وأنا استحملت كتير.

وعن إمكانية عودتهما مرة ثانية قالت: اللي ربنا كاتبه ليا أنا وابني هنشوفه، وقدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل حاجة.

وكانت جوري بكر، قد كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام: تم الانفصال بيني وبين زوجي.. وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتير، واستحملت كتير اللي مفيش جبل يستحمله.

المصدر: القاهرة 24