ردة فعل سائق مصري بعد معرفة أن ركاب سيارته من أهل غزة تثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سائقا مصريا وهو يرفض أخذ أجرته من ركاب بعد أن عرف أنهم من أهل غزة، وأقسم بذلك داعيا بالنصر لفلسطين وأهلها.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول سائق أجرة مصري وهو يرفض أخذ أجرة التوصيل من طلاب عندما علم أنهم فلسطينيون من غزة، وحين أصر أحد الركاب الفلسطينيين على دفع الأجرة قائلا: "ده شغلك وحقك، والله ما ينفع" ، رفض السائق الأمر تماما قائلا: "أنا بحلف بالله إني هاخد منكم ولا حاجة"، ليرد الراكب: "أريد أن أقبل رأسك".

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيما كتب عليه: "السواق لما عرف أنني من غزة ما رضي ياخد مصاري، أنا محرج كتير من الشعب المصري، كمية حب لا توصف".

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل بشكل كبير مع مقطع الفيديو، حيث كتب أحدهم معلقا: "أهل فلسطين إخوانّا وأحبابنا ومصر بلدهم واحنا معاهم إلى النصر والتحرير إن شاء الله"، وأضاف آخر: "المصريون ناس طيبين".

أهل فلسطين اخوانا وأحبابنا ومصر بلدهم واحنا معاهم الي النصر والتحرير ان شاء الله — Egybird1 (@EJfibxfiC7WzXvX) May 14, 2024

المصدر: RT