مصر.. تطورات جديدة في قضية "فتاة التجمع" وسائق "أوبر" المتهم بمحاولة التعدي عليها

كشفت وسائل إعلام مصرية عن تطورات جديدة في واقعة اتهام سائق أوبر بتهديده فتاة بسلاح أبيض ومحاولة الاعتداء عليها بمدينة نصر، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فتاة التجمع".

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وحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، انتهى الطب الشرعي من توقيع الكشف الطبي على الفتاة المجني عليها، وذلك تمهيدا لإعداد تقرير بشأن نوعية وتاريخ الإصابة التى أصيبت بها في يدها عقب مقاومتها والدفاع عن نفسها من تعدي المتهم عليها.

وفحص الأطباء الشرعيون يد الفتاة لتحديد نوعية الإصابة ووقت حدوثها وكذا نوع السلاح الأبيض المستخدم فى الإصابة، وذلك لمطابقته مع السلاح الذي ضبطته الأجهزة الأمنية مع المتهم، وهو عبارة عن "كتر cutter" (شفرة قاطعة) وبين إذا كان هو نفس السلاح المستخدم فى الحادث.

هذا وحصلت مصلحة الطب الشرعي على عينة من دم سائق "أوبر" المتهم، لإجراء تحليل مخدرات، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه وقت ارتكابه الواقعة.

هذا أشار السائق، ويُدعى "حسين.م" أمام النيابة العامة، إلى دليل براءته من الاتهامات المنسوبة إليه قائلا: "أنا مركب كاميرات مراقبة في السيارة من الداخل، وهذا لأنني أخاف عليها من السرقة، لأنني أعمل عليها، وكل صباح أقوم بتوصيل أشخاص إلى منطقة "التجمع الخامس" وفي آخر النهار أقوم بتشغيل تطبيق أوبر".

ونفى المتهم محاولة تعديه على "نبيلة عوض"، بشفرة قاطعة لإرغامها على خلع ملابسها وملامسة جسدها كما قالت في محضر الشرطة، مشيرا إلى أن تلك الكاميرات الموجودة في السيارة هى دليل براءته الوحيد مما نسب إليه.

وطالب السائق بتفريغ الكاميرات الموجودة في سيارته للوقوف على حقيقة الواقعة، موضحا أن سبب الخلاف بينه وبين "نبيلة" التي استقلت سيارته من التجمع الخامس لمدينة الشيخ زايد، كان على قيمة الأجرة، وأنه كان يرفض الحساب بنظام "الفيزا".

وكانت نيابة ثان مدينة نصر، قررت أمس الثلاثاء صرف "فتاة التجمع" بعد استكمال التحقيقات معها وعُرض المتهم عليها حيث تعرفت عليه وأصيبت بالانهيار عقب مشاهدتها للمتهم.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها التي أكدت أن المتهم توقف بسيارته في الشارع بحجة أنه يريد شرب المياه، ثم فوجئت بتهديده لها بسلاح أبيض وحاول الاعتداء عليها، ولكنها تمكنت من الهرب.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت في وقت سابق ملابسات ما تم تداوله بشأن تعدى سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: "بالفحص، تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات، بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي"، قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" مما أسفر عن إصابتها، وتمكنت من الفرار".

وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: "المصري اليوم" + "اليوم السابع" + RT