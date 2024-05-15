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لبنان.. أب يرمي أولاده الأربعة في الشارع بعد خلاف مع والدتهم! (صور)

مجتمع

لبنان.. أب يرمي أولاده الأربعة في الشارع بعد خلاف مع والدتهم! (صور)
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية.
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رمى رجل لبناني أطفاله الأربعة في الشارع بعد خلافات وقعت مع زوجته.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إن "وحدات الدرك عثرت على 4 أطفال، بتاريخ 11/05/2024، ملقيين عند مستديرة الليلكي في العاصمة بيروت، والذين تبلغ أعمارهم: 4 أشهر، و 3 سنوات، و8 سنوات، و9 سنوات.

لبنان.. أب يرمي أولاده الأربعة في الشارع بعد خلاف مع والدتهم! (صور)

وبعد التحقيق، تبين أن الأب (مواليد عام 1991، لبناني) هو من قام برميهم في الشارع، وذلك بسبب خلاف دار بينه وبين والدتهم، التي أكدت أنها لم تعد ترغب بإعالتهم.

وقالت قوى الأمن إن الأولاد بقوا في مركز الشرطة بعد أن رفض الوالدان استلامهم، وتعذر استلامهم من قبل الجمعيات المعنية، مبينة أنه تم تسليمهم لاحقا إلى زوجة والدهم الثانية (مواليد عام 1986، لبنانية)، وأن العمل جار لتوقيف الوالدين بناء على إشارة القضاء المختص.

لبنان.. أب يرمي أولاده الأربعة في الشارع بعد خلاف مع والدتهم! (صور)
لبنان.. أب يرمي أولاده الأربعة في الشارع بعد خلاف مع والدتهم! (صور)

المصدر: RT

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