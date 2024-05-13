بالفيديو.. ضبط 30 طنا من التبغ المخلوط بمواد البناء في السعودية

تمكنت السلطات السعودية يوم الاثنين من ضبط قرابة 30 طنا من التبغ المخلوط بمواد البناء في مستودع جنوبي محافظة جدة.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن العملية جاءت ضمن حملة استباقية مكونة من أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني، وأسفرت عن ضبط مستودع جنوب المحافظة جرى استغلاله لتصنيع منتجات "التبغ" بطرق مخالفة، كما جرت مصادرة ما يقارب 30 ألف كيلو من منتجات التبغ باستخدام مواد منتهية الصلاحية.

وكانت أمانة جدة قد نفذت حملة ميدانية بمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني استهدفت أحد المستودعات بمنطقة "الخمرة" حيث ضبطت الفرق الميدانية داخل المستودع أعمال خلط وعمل منتجات "التبغ" المتنوعة باستخدام مواد منتهية الصلاحية ومواد البناء بالإضافة لمواد مجهولة المصدر حيث جرت تعبئتها في علب فارغة تمهيدا لتسويقها وبيعها.

فيديو | أمانة جدة تضبط قرابة 30 طنا من التبغ المخلوط بمواد البناء في مستودع جنوبي المحافظةhttps://t.co/iuAbt6dD4x#الإخباريةpic.twitter.com/ZDKtg7dIrz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2024

وأشارت "الإخبارية" إلى أن الحملة شهدت مصادرة 13000 كيلوغراما من "التمباك" المجهول المصدر والمنتهي الصلاحية، و1768 نكهة من نكهات السحب الالكترونية سعة 60 مل المجهولة المصدر.

وذكرت الأمانة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.

المصدر: "الإخبارية"