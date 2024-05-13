"صورة للمالكة مع سلاح وحراس".. السلطات المصرية تغلق عيادة تجميل وليزر مشهورة في مدينة نصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إغلاق عيادة "جلدية وليزر" خاصة شهيرة تعمل بدون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، لمخالفتها القانون، في شارع عباس العقاد بمدينة نصر بالقاهرة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسام عبد الغفار،، أنه "فور ورود معلومات تفيد بقيام إحدى العيادات الخاصة بالترويج لخدمات علاجية وتجميلية وحقن "بالفيلر"، مستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر فيديوهاتها للترويج لأنشطتها مدعية أن الجلسات العلاجية تتم على يد اطباء متخصصين على خلاف الحقيقة، تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، لمعاينة العيادة المذكورة، حيث تبين أن العيادة تعمل بدون ترخيص، كما أن مالكة العيادة ليس لها صلة بالمجال الطبي، بالإضافة إلى قيام شخص بعلاج الحالات تبين أنه عاطل وينتحل صفة طبيب جلدي".

ومن جهته، بين رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص هشام زكي أنه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية الغير المرخصة، بالإضافة ‘لى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدا أنه تم غلق وتشميع العيادة، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق.

وكانت طالبة جامعية قد حررت محضرا اتهمت فيه عيادة تجميل شهيرة بالتسبب في تشوه شفتيها ووجهها بسبب حقنة "فيلر" و"بوتكس" بمواد منتهية الصلاحية.

وقدمت المحامية نهى الجندي محامية الدفاع عن الطالبة المجني عليها، شكوى إلى وزارة الصحة ضد عيادة التجميل الشهيرة بسبب أعمالها المخالفة وتقديم عروض وأسعار "للفيلر والبوتكس" رخيصة للغاية.

وأوضحت الطالبة أنها علمت بوجود عرض لحقن الشفتين بمبلغ 3 آلاف جنيه، فتوجهت إلى العيادة في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، وأجرت الحقن، لافتة إلى أنه في اليوم التالي، شعرت بحروق وتورم، فأسرعت لطبيب جلدي، حيث أخبرها بوجود تشوهات وإصابات في الشفة العلوية، وأخبرها أن ما فعلته من حقن لا يقل ثمنه عن 10 آلاف جنيه.

واتهمت الطالبة، مالكة العيادة التي انتشرت لها صورة شهيرة في الفترة الأخيرة وهي تحمل سلاحا ناريا ويحيطها العديد من الحراس، بالتسبب في إصابتها وتشوه وجهها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصدر: "صدى البلد"