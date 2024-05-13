مصرع أصغر رجل أعمال في مصر بحادث مروع

تعرض أصغر رجل أعمال في مصر مربي النعام الشهير يوسف العدلي لحادث بسيارته على طريق "شبرا- بنها" الحر أدى لمصرعه.

وخيم الحزن والصدمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقام أهل يوسف وأصدقائه بنعيه ورثائه بأصدق الكلمات.

وعقب انتشار خبر وفاة يوسف العدلي على نطاق واسعـ خيم الحزن على قرية ميت العطار التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مسقط رأسه، وتحولت القرية إلى سرادق عزاء حزنا على رحيله في حادث تصادم سيارته برصيف خرسانى، أدى إلى مصرعه في الحال.

من هو يوسف العدلي؟

صاحب مؤسسة يوسف العدلي للنعام.

درس الهندسة الزراعية.

بدأ يوسف العدلي، مشروعه بنعامة واحدة، قبل أن تكبر ويبيعها ثم اشتري برأس مالها عدد من النعام الصغير.

أنشأ مزرعة خاصة لتربية النعام.

لقب بأصغر رجل أعمال في تربية النعام في مصر.

قدم العديد من الدورات التدريبية المجانية، حول تربية النعام.

قدم العديد من الفيديوهات الهادفة لكيفية الاستثمار الجيد.

المصدر: المصري اليوم