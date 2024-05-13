"في طريقه للمشاركة بمؤتمر طبي".. تفاعل كبير مع خبر وفاة طبيب سعودي على متن الطائرة

تفاعل النشطاء على مواقع التواصل السعودية مع نبأ وفاة الطبيب السعودي صالح الغامدي بنوبة قلبية على متن الطائرة في طريقه إلى حائل لحضور مؤتمر طبي.

وفقدت المملكة العربية السعودية أحد روادها في مجال الطب الوراثي، الدكتور صالح بن محمد بن سفر الغامدي، وذلك إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة، الذي عقد في مدينة حائل في الفترة من 14 إلى 16 مايو 2024.

ونشر الطيار المدني، عبد الله بن صالح الغامدي، تغريدة على منصة "إكس" كتب فيها: "تعرض الأخ والصديق الوفي الدكتور صالح بن محمد ال ناجم الغامدي لعارض صحي وهو بداخل الطائرة متجها الى منطقة حايل للمشاركة هناك في أحد المؤتمرات، هبط قائد الطائرة هبوط غير مجدول بشكل طارئ في مطار القصيم ليتم إنقاذ الدكتور، ولكن كانت القدره وكان الأجل المحتوم سباق وتوفى رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته.. ارجو منكم الدعاء له فهو من خيرة الأطباء المشهود لهم بالخير والعلم والطيبه والصلاح".

تعرض الاخ والصديق الوفي الدكتور صالح بن محمد ال ناجم الغامدي لعارض صحي وهو بداخل الطائرة متجهاً الى منطقة حايل للمشاركة هناك في احد المؤتمرات



هبط قائد الطائرة هبوط غير مجدول بشكل طارئ في مطار القصيم ليتم إنقاذ الدكتور صالح بعد الله



ولكن كأنت القدره وكان الأجل المحتوم سباق… pic.twitter.com/I5emXYZSJF — الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي (@Abduallh88) May 12, 2024

وسرعان ما تقدم نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بواجب العزاء لأسرة الغامدي، والمملكة، وتفاعلوا بشكل كبير مع نبأ ومكان وفاته.

وعلق حساب قائلا: "اخي الجميل كابتن عبدالله.. خبر وفاته مؤلم و فاجعة.. الله يرحم الدكتور صالح و يغفر له ويسكنه فسيح جناته و الله يعصم على قلوب اهله و كل محبيه".

اخي الجميل كابتن عبدالله

خبر وفاته مؤلم و فاجعة

الله يرحم الدكتور صالح و يغفر له ويسكنه فسيح جناته و الله يعصم على قلوب اهله و كل محبيه

انا لله وانا اليه راجعون



قال تعالى : pic.twitter.com/3v42QDT3gy — ناصر هادي ال غيثان🇸🇦 (@Nasir_Alyami) May 13, 2024

وكتب ناشط: "سبحان الله.. وماتدري نفس بأي أرض تموت.. رحمه الله".

سبحان الله

وماتدري نفس بأي ارض تموت

رحمه الله — علي (@ablyan) May 13, 2024

وقال أحدهم: "لماذا لا يتم توفير طاقم طبي في كل رحلة حتى لا يكون فيه هبوط اضطراري".

لماذا لا يتم توفير طاقم طبي

في كل رحلة

حتى لا يكون فيه هبوط اضطراري . — HadiidaH (@8HadiidaH8) May 13, 2024

وكتب حساب: "رحم الله الدكتور صالح الغامدي الذي وافته المنية وهو في طريقه للمشاركة بمؤتمر علمي في حايل.. سيرته عطرة وذكره طيب من الجميع.. الله يجعل ماقدم رفعة في درجاته".

رحم الله الدكتور صالح الغامدي الذي وافته المنية وهو في طريقه للمشاركة بمؤتمر علمي في حايل.



سيرته عطرة وذكره طيب من الجميع.



الله يجعل ماقدم رفعة في درجاته.pic.twitter.com/ETYtG4CgIq — د. أحمد العمار (@Dr_alammar1) May 12, 2024

رحم الله الدكتور صالح الغامدي الذي وافته المنية وهو في طريقه للمشاركة بمؤتمر علمي في حايل.



سيرته عطرة وذكره طيب من الجميع.



الله يجعل ماقدم رفعة في درجاته.pic.twitter.com/ETYtG4CgIq — د. أحمد العمار (@Dr_alammar1) May 12, 2024

وتميز الدكتور الغامدي، بمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات، حيث شغل منصب مدير إدارة تطوير المعايير في المجلس المركزي السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية "سباهي" كما عمل استشاريا في أبحاث الجينات الطبية في وزارة الحرس الوطني، وشغل مناصب رئيسية من بينها رئيس مركز الجينوم في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.

وإلى جانب عمله في القطاع الطبي، كان الغامدي عضوا فاعلا في العديد من الجمعيات العلمية، بما في ذلك الجمعية السعودية للطب الوراثي ومنظمة الشرق الأوسط للعلوم البيولوجية، كما شارك في تأسيس جمعية "الموت الخلوي" السعودية.

المصدر: RT