مصر.. 4 سيدات يطلقن أعيرة نارية على مجموعة من الرجال بسبب قطعة أرض في قنا

في واقعة غريبة من نوعها، قامت 4 سيدات بإطلاق أعيرة نارية على مجموعة من العمال أثناء "حرثهم الأرض" بمنطقة نجع سعيد التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا المصرية.

وفي التفاصيل أن مديرية أمن محافظة قنا تلقت إخطارا بقيام مجموعة من السيدات بإطلاق أعيرة نارية على عدد من الرجال داخل أرض بدشنا.

وأبانت تحريات الأجهزة الأمنية قيام 4 سيدات بإطلاق أعيرة نارية على مجموعة من الرجال، خلال حرثهم الأرض بدشنا، وذلك لوجود خلافات على قطعة الأرض، ما تسبب فى تعطيل جرارات الحرث.

وعملت وحدة مباحث مركز دشنا على تكثيف جهودها لضبط السيدات في محل الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة لإحالتهن للنيابة العامة للتحقيق معهن.

المصدر: "المصري اليوم"