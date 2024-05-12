شاب سعودي يزف مدبرة منزل والديه إلى زوجها في إندونيسيا ويثير تفاعلا كبيرا (فيديوهات)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابا سعوديا وهو يزف سيدة إندونيسية إلى زوجها، كانت تعمل كمدبرة لمنزلهم لمدة 30 عاما، ما أثار تفاعلا كبيرا.



وأظهر الفيديو الشاب السعودي وهو يرتدي البشت، بينما يمسك السيدة الإندونيسية ويقودها حتى تصل إلى زوجها.

ثم قدم الزوج باقة ورد لها، وقبلت يده تعبيرا عن الامتنان، في حين قام الزوج بتحية الشاب السعودي.

وبعد ذلك، صعد الزوج والسيدة والشاب إلى منصة العرس وقاموا بالتقاط الصور التذكارية.

ميري .. عامله اندنوسية ربت الشاب من عمر سنتين ، فأراد ان يشاركها فرحتها ويرد الجميل pic.twitter.com/H0ZmUvPBs8 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) May 12, 2024

وتفاعل النشطاء على منصة إكس مع مقطع الفيديو، معربين عن إعجابهم بتصرف الشاب، حيث كتب أحدهم معلقا: "بالرفاه والبنين.. أقل واجب يقدمه لمن خدمتهم 30 سنة من أصيل تربى على الطيب والطيب"، وأضاف آخر: "لفتة تقدير وإحسان لمثل هؤلاء الفئات بإدخال الفرح والسرور في أنفسهم، وقد أفنوا سنين من عمرهم في خدمة أفراد الأسرة لاكثر من 30 سنة، وها هو يقول أتاها مرسولا من والديه بهدايا إكراما لها وإحسانا..رأي شخصي قد لا يوافق عليه كثر".

المصدر: RT