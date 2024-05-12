الولايات المتحدة.. القبض على ملثم اغتصب امرأة في الشارع (فيديو+ صور)

قالت والدة المتهم بخنق امرأة واغتصابها وسط الشارع في نيويورك مؤخرا إنها بقيت مستيقظة طوال الليل لإقناع "ابنها المريض" بتسليم نفسه للسلطات.

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وأوضحت بيفرلي باركس، البالغة من العمر 56 عاما: "أنا والدته التي سلمته. أنا من سهلت اعتقاله. لقد اكتشفت الحادثة الشنيعة صباح يوم الجمعة في الساعة 5:12 صباحا، ومنذ ذلك الحين وأنا أحاول أن أجعل ابني يفعل الشيء الصحيح.. وهو تسليم نفسه".

من جهتها، قالت الشرطة إن كاشان باركس، 39 عاما، اعتقل أمس السبت، ووجهت له تهما بالاغتصاب من الدرجة الأولى.

وأوضحت أن لقطات الفيديو المؤلمة تظهر رجلا ملثما يشبه باركس يقترب من الضحية من الخلف وحزامه في يده حوالي الساعة الثالثة صباحا، ليلقيه حول رقبة المرأة ويسحبها إلى الأرض، مشيرة إلى أن المهاجم قام بسحب المرأة بين سيارتين متوقفتين، واغتصبها في أحد شوارع برونكس.

وكان الأب العاطل عن العمل يعاني من مشاكل الشرب والمخدرات في الأسابيع الأخيرة، منذ أن علم بوفاة والده الشهر الماضي في مستشفى في بليز، وفقا لوالدته.

حيث قالت: "لديه طفل عمره عام واحد. جعلت ابني يتحمل مسؤولية أفعاله، بغض النظر عما إذا كان مخمورا، أو كان يتعاطى المخدرات، أو كان حزينا. لقد ارتكب خطأ وعليه أن يتعامل معه".

وأضافت بيفرلي باركس أن كاشان وزوجته وابنهما الصغيرة كانوا يعيشون في ولاية كارولينا الشمالية، حيث يقيمون مع والدي الزوجة، لكنهم عادوا مؤخرا.

وتم اعتقال كاشان باركس مرتين في السابق، بما في ذلك الاعتداء المزعوم على امرأة تبلغ من العمر 46 عاما في برونكس، وركوب حافلة دون الدفع.

وقالت بيفرلي باركس إنها تأمل أن تجد الضحية طريقة لمسامحة ابنها، مضيفة: "أنا آسفة لما حدث لهذه السيدة. يجب أن أن أدعو الله كل يوم أن تكون بخير وأن تغفر لابني".

#Monstrous#Act Caught On Camera:



Horrifying video shows masked fiend choke woman with belt on New York City street, drag body between cars to r*pe her.



⚠️‼️Viewer discretion advised⚠️‼️#NewYorkpic.twitter.com/EENcKiowxN — 🌱😀😀💲🍄𝓔🌱 🍄🅰⛎🌱⛎💲 (@rooster_taurus) May 10, 2024

المصدر: نيويورك بوست