"شجار" فريد من نوعه خلال حفل زفاف.. شقيقة العروس تنقض على أفعى تسللت إلى الحفل (فيديو)

تداول نشطاء فيديو لـ"شجار" فريد من نوعه بين شابة وأفعى خلال حفل زفاف في أريزونا بالولايات المتحدة.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الشابة إيريكا رودريجيز كانت تحتفل بزفاف أختها يوم الأحد الماضي عندما تسللت أفعى إلى الحفل.

ويظهر مقطع فيديو رودريجيز وهي تلتقط الزائرة المتطفلة من ذيلها، حيث جعلت مسافة آمنة بينهما، ثم حملتها بعيدا، بينما كان الضيوف يشاهدون ما يحصل في ذهول.

"إيريكا، أنت ملك البرية!".. يصرخ أحد المارة في المقطع الذي تمت مشاهدته أكثر من مليون مرة على منصة "تيك توك".

على إثر ذلك، قالت إريكا في تصريحات إعلامية: "استمرت الأفعى بالظهور في منطقة الكوكتيل. لقد حاول العامل الإمساك بها لكنه فشل، لذلك أخذت الأمور على عاتقي، لقد كنت مسترجلة منذ صغري ومعتادة على التعامل مع مثل هذه الأشياء".

المصدر: نيويورك بوست