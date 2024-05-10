البحرين.. الديوان الملكي ينعى الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة

نعى الديوان الملكي في البحرين يوم الجمعة، الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة، رئيس المكتب العسكري للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال الديوان الملكي في بيانه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة رئيس المكتب العسكري لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة".

إقرأ المزيد

تقلد الشيخ العديد من المناصب والمسؤوليات الوطنية، أبرزها تقلده حقيبة وزارة الكهرباء والماء في الفترة من 11 نوفمبر 2002 وحتى ديسمبر من العام 2007.

وقبل حقيبة الكهرباء، تقلد الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة العديد من المناصب في قوة دفاع البحرين، أبرزها منصب "رئيس هيئة الأركان".

وفي العام 2007، صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي بتعيين الراحل بمنصب "رئيس المكتب العسكري لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بدرجة وزير، وعضوًا بمجلس الدفاع الأعلى".

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية + صحيفة "الأيام"