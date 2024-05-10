 
مباشر

البحرين.. الديوان الملكي ينعى الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة

مجتمع

البحرين.. الديوان الملكي ينعى الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xili

نعى الديوان الملكي في البحرين يوم الجمعة، الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة، رئيس المكتب العسكري للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال الديوان الملكي في بيانه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي معالي الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة رئيس المكتب العسكري لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة".

إقرأ المزيد
وفاة شيخ إماراتي من آل نهيان
وفاة شيخ إماراتي من آل نهيان

تقلد الشيخ العديد من المناصب والمسؤوليات الوطنية، أبرزها تقلده حقيبة وزارة الكهرباء والماء في الفترة من 11 نوفمبر 2002 وحتى ديسمبر من العام 2007.
وقبل حقيبة الكهرباء، تقلد الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة العديد من المناصب في قوة دفاع البحرين، أبرزها منصب "رئيس هيئة الأركان".

وفي العام 2007، صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي بتعيين الراحل بمنصب "رئيس المكتب العسكري لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بدرجة وزير، وعضوًا بمجلس الدفاع الأعلى".

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية + صحيفة "الأيام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)