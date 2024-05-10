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شاهد.. نشطاء يتفاعلون مع فيديو رقصة أمير سعودي شهير

مجتمع

شاهد.. نشطاء يتفاعلون مع فيديو رقصة أمير سعودي شهير
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تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو متداول لأمير سعودي يؤدي رقصة تقليدية شهيرة.

ووثق مقطع فيديو الأمير عبد الله بن سلطان آل سعود، وهو يؤدي رقصة السامري الشهيرة في المملكة، وتحديدا في منطقة نجد.

ولاقت الرقصة التي تعتمد على الدفوف والمرواس، استحسانا كبيرا من النشطاء، الذين أشادوا باندماج الأمير مع المجموعة والتناغم الذي ظهر بين يديه وجسده على أنغام وطبول الفرقة الموسيقية.

والسامري فن غنائي شعبي سعودي من الشعر النبطي وهو من الفلكلورات القديمة في المملكة، يتكون من قافيتين إحداهما للشطر الأول والثانية للشطر الثاني من أبيات القصيدة المغناة. وقد خرج بعض المغنين عن هذا الأداء، فأصبح يغني والمجموعة ترد عليه بمطلع الأبيات.

المصدر: RT

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