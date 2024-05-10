شاهد.. نشطاء يتفاعلون مع فيديو رقصة أمير سعودي شهير

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو متداول لأمير سعودي يؤدي رقصة تقليدية شهيرة.

ووثق مقطع فيديو الأمير عبد الله بن سلطان آل سعود، وهو يؤدي رقصة السامري الشهيرة في المملكة، وتحديدا في منطقة نجد.

الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود يؤدي رقصة السامري ❤️. pic.twitter.com/JlWJdPAGsh — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 10, 2024

ولاقت الرقصة التي تعتمد على الدفوف والمرواس، استحسانا كبيرا من النشطاء، الذين أشادوا باندماج الأمير مع المجموعة والتناغم الذي ظهر بين يديه وجسده على أنغام وطبول الفرقة الموسيقية.

الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود يؤدي رقصة السامري 🤍 pic.twitter.com/hKjSMzjAJE — SAUDI PINTEREST (@Saudiipinterest) May 10, 2024

والسامري فن غنائي شعبي سعودي من الشعر النبطي وهو من الفلكلورات القديمة في المملكة، يتكون من قافيتين إحداهما للشطر الأول والثانية للشطر الثاني من أبيات القصيدة المغناة. وقد خرج بعض المغنين عن هذا الأداء، فأصبح يغني والمجموعة ترد عليه بمطلع الأبيات.

الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود



السامري من أجمل الفلكلورات القديمة في السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/pDJBiXd8W1 — أيار | Ayar (@Ayar2030) May 10, 2024

المصدر: RT