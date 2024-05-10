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تفاصيل مثيرة عن "الانتحار الجماعي" لعائلة عراقية في البصرة

مجتمع

تفاصيل مثيرة عن
صورة أرشيفية
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كشف مصدر أمني عراقي تفاصيل جديدة ومثيرة عن فاجعة عائلة شط العرب في البصرة التي لقت حتفها على يد رب الأسرة.

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وقال المصدر إن مشاهد كاميرات المراقبة التي تم جمعها تقطع الشك بأن رب الأسرة هو من جمع عائلته في غرفة واحدة وأطلق النار عليهم، مضيفا أن "التحقيقات كشفت أن تراكم الديون وثقلها أدى إلى انهيار رب الأسرة نفسيا وقيامه بهذه الجريمة المروعة".

وأوضح أنه "تم اعتقال عدد من الأشخاص من بينهم صديق أخبره رب الأسرة بأنه سينفذ عملية الانتحار الجماعية بحق أفراد العائلة وينتحر، وطلب من صديقه إيصال زوجته الثانية التي تحمل الجنسية السورية إلى أهلها في سوريا، وبعد دقائق عاد الصديق ليتصل به لكن رب الأسرة نفذ العملية".

وأشار المصدر إلى أن "الصديق اتصل بعد ذلك بأقارب رب الأسرة، وبعدها ذهب إلى المركز وأخبرهم بالحالة"، مؤكدا أنه تم توقيفه حاليا.

وقال إنه تم "إصدار أمر قبض بحق شخص قام بجمع أكثر من 10 مليارات دينار من بعض التجار والمواطنين ومن بينهم رب الأسرة المنتحر، الذي أخذ منه قرابة 2 مليار دينار وهرب خارج العراق"، مبينا أنه "كان يشغل أموالهم بـالفائدة.

المصدر: السومرية

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