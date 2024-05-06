الأردن.. فتوى جديدة حول أخذ بصمة الميت لفتح هاتفه
أفتى مجلس الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت بعدم جواز أخذ بصمة يد أو وجه هاتف الشخص المتوفي.
وأشارت وكالة "عمون" الإخبارية إلى أن الفتوى جاءت ردا على سؤال لمدير شؤون الجنائز الدكتور فيصل العوضي الذي وردته حالات طلب من أهل الميت بأخذ بصمة اليد أو الوجه لفتح هواتف المتوفين.
فتوى الكويت :— عطية الزهراني-إعلامي (@atiyazahrani) May 4, 2024
لا يجوز تمكين اهل الميت من اخذ بصمة يد الميت او وجهة لفتح هاتفة لان ذلك يعتبر من خصوصيات الميت pic.twitter.com/XcO6JKaPh8
وأكدت الفتوى المتداولة ان الهاتف محل خصوصية ومن الممكن وجود ما يعيب الميت وعليه فإنه لا يجوز الاطلاع عليه سترا للميت.
وبينت أنه إن كان هناك حاجة لفتح الجهاز فيكون عن طريق القضاء أو الجهات الأمنية.
المصدر: عمون