الأردن.. فتوى جديدة حول أخذ بصمة الميت لفتح هاتفه

أفتى مجلس الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت بعدم جواز أخذ بصمة يد أو وجه هاتف الشخص المتوفي.

وأشارت وكالة "عمون" الإخبارية إلى أن الفتوى جاءت ردا على سؤال لمدير شؤون الجنائز الدكتور فيصل العوضي الذي وردته حالات طلب من أهل الميت بأخذ بصمة اليد أو الوجه لفتح هواتف المتوفين.

فتوى الكويت :

لا يجوز تمكين اهل الميت من اخذ بصمة يد الميت او وجهة لفتح هاتفة لان ذلك يعتبر من خصوصيات الميت pic.twitter.com/XcO6JKaPh8 — عطية الزهراني-إعلامي (@atiyazahrani) May 4, 2024

وأكدت الفتوى المتداولة ان الهاتف محل خصوصية ومن الممكن وجود ما يعيب الميت وعليه فإنه لا يجوز الاطلاع عليه سترا للميت.

وبينت أنه إن كان هناك حاجة لفتح الجهاز فيكون عن طريق القضاء أو الجهات الأمنية.

المصدر: عمون