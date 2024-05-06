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الأردن.. فتوى جديدة حول أخذ بصمة الميت لفتح هاتفه

مجتمع

الأردن.. فتوى جديدة حول أخذ بصمة الميت لفتح هاتفه
Gettyimages.ru
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أفتى مجلس الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت بعدم جواز أخذ بصمة يد أو وجه هاتف الشخص المتوفي.

وأشارت وكالة "عمون" الإخبارية إلى أن الفتوى جاءت ردا على سؤال لمدير شؤون الجنائز الدكتور فيصل العوضي الذي وردته حالات طلب من أهل الميت بأخذ بصمة اليد أو الوجه لفتح هواتف المتوفين.

وأكدت الفتوى المتداولة ان الهاتف محل خصوصية ومن الممكن وجود ما يعيب الميت وعليه فإنه لا يجوز الاطلاع عليه سترا للميت.

وبينت أنه إن كان هناك حاجة لفتح الجهاز فيكون عن طريق القضاء أو الجهات الأمنية.

 

المصدر: عمون

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