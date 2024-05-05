قتل حماته وتخفى بعباية.. التحقيقات تكشف بعض تفاصيل جريمة "مدرب جيم العمرانية" في مصر

كشفت التحقيقات بعض التفاصيل في قضية مقتل سيدة مصرية على يد طليق ابنتها والمعروف إعلاميا بـ"مدرب جيم العمرانية" بعد مشادة كلامية بينهما لرفضها عودة طليقته إليه بعد أن انفصل عنها.

وأوضحت التحقيقات أن مدرب الجيم "محمد س" والمتهم بقتل حماته بالعمرانية كان قد تزوج من ابنة المجني عليها وتدعى "شيماء شحاته" وحدثت بينهما خلافات أسرية لشكوكه في سلوكها وأنها على علاقة عاطفية مع شخص آخر.

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وذكر موقع "القاهرة 24" أن خلافات حدثت بين الرجل وزوجته أدت إلى الطلاق، مبينة أن المتهم توجه يوم الواقعة لمسكن المجني عليها لمحاولة حل تلك الخلافات الأسرية وإرجاع طليقته.

وأضافت أن المتهم لما وصل إلى منزل الضحية وجد الباب مفتوحا حيث دخل مباشرة وتقابل مع المجني عليها التي كانت بمفردها.

وأشار الموقع المصري إلى أن مشادة كلامية حدثت بين الطرفين قام على إثرها المتهم بالتعدي على حماته التي سقطت أرضا ولما استغاثت بالجيران استل سكينا من المطبخ وسدد لها طعنة في منتصف الرقبة وأخرى أسفل الذقن ثم تركها تنزف حتى تأكد أنها فارقت الحياة، وقام بارتداء عباءة خاصة بالمجني عليها وغطاء للرأس للتخفي أثناء خروجه من مسكن الضحية.

وعقب خروجه من العقار وابتعاده عن المنطقة محل سكن المجني عليها قام بخلع تلك الملابس وألقاها بالطريق العام.

جدير بالذكر أن القضاء قرر استمرار حبس المتهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق رغم مطالبة محاميه بإخلاء سبيله بأي ضمان.

المصدر: "القاهرة 24"