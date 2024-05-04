النيابة المصرية تكشف عن هوية أبو حمزة تاجر الأعضاء البشرية بقضية "صغير شبرا"

ذكرت مصادر إعلامية أن النيابة العامة في مصر كشفت في تحقيقاتها مع قاتل "صغير شبرا الخيمة"، عن تفاصيل مثيرة حول هوية تاجر الأعضاء البشرية المدعو أبو حمزة.

وكشف المتهم بقتل "صغير شبرا الخيمة" خلال التحقيقات عن هوية أبو حمزة تاجر الأعضاء البشرية، حيث جاءت أقواله كالتالي: "تعرفت على شخص اسمه محمد عزت وشهرته أبو حمزة في شهر سبتمبر من عام 2023 عن طريق صفحة على فيسبوك اسمها سلمى".

إقرأ المزيد

وأضاف: "أبو حمزة تاجر أعضاء بشرية مع المتبرعين والمرضى مقابل مبالغ مالية، وقال إني ممكن أبيع كليتي مقابل 170 ألف جنيه، وبالفعل أخذني إلى بيته بشبرا الخيمة، وتركني أشتغل في قهوة، لحد ما عملت عملية استئصال الكلية اليسرى في المستشفى الجوي التخصصي، وبعت كليتي مقابل 170 ألف جنيه أخدتهم من أهل المريض في مقهى المستشفى".

وقال: "لما استقريت عند أبو حمزة كنت أشتغل في القهوة، وفي نفس الوقت ذهبت عملت تحاليل في معمل الأنصاري في شبرا مصر للكشف عن أنسجة الكلية، وأبو حمزة وفقني مع مريض ليدفع المبلغ، وذهبنا للمستشفى الجوي التخصصي في التجمع وعملت العملية واستأصلوا كليتي اليسرى".

وأكمل قاتل "صغير شبرا الخيمة": أنا أخدت الأموال، وكان جزء من الاتفاق إني لا أعرف لمن أتبرع بكليتي، وصرفت الأموال وأخذت منزل لمدة شهر مقابل 3000 جنيه، وبعدها أخذت الشقة حيث ارتكبت فيها الواقعة ".

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت تفاصيل الجريمة المروعة التي راح ضحيتها فتى عمره 15 عاما على يد جاره في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية