بعد ضجة واسعة على خلفية واقعة "الطلاق 11 مرة".. عالم أزهري يتقدم ببلاغ ضد فنانة مصرية

تقدم أحد علماء الأزهر الشيخ محمد أبو بكر ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة المصرية ميار الببلاوي بتهمة التشهير به، على خلفية الأزمة التي وقعت بينهما بسبب تصريح "الطلاق 11 مرة".

وقال محامي محمد أبو بكر في تعليق له إن "ميار الببلاوي تعمدت التجول على المواقع الإخبارية والصفحات الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه التهديد والابتزاز للشيخ باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لمنعه من إصدار الفتاوى الشرعية والفقهية وكذا التشهير باسمه والإساءة لسمعته وشخصه ونشر أخبار كاذبة".

إقرأ المزيد

وكشفت الببلاوي، في وقت سابق، عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، ونقلها إلى أحد المستشفيات.

وقالت الببلاوي إنها "شعرت بالأرق والضغط الشديد بعد تسجيل حلقاتها في برنامجها على أحد القنوات الفضائية"، مشيرة إلى أنها "تخضع لبعض الفحوصات والتحاليل للاطمئنان على صحتها وستخرج من المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة".

هذا وأثارت الأزمة بين محمد أبو بكر وميار الببلاوي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر: "القاهرة 24"