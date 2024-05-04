لوحة "ولادة بدون حمل" تثير ضجة كبيرة في مصر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان لطبيب نساء مصري، أحدث ضجة كبيرة وأثار سخرية المصريين، بسبب اللوحة الدعائية التي استخدمها لعيادته الخاصة.

وأعلن الطبيب عن نفسه بعبارة "ولادة بدون حمل"، مضيفا كلمتي (سهلة وصعب) بخط صغير جدا، لتكون العبارة: "ولادة سهلة بدون حمل صعب"، لكنها تظهر للقارئ من بعيد وللوهلة الأولى "ولادة بدون حمل".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة من اللوحة الإعلانية، حيث علق أحدهم ساخرا: "ولادة بدون حمل! الدكتور هيولدك الاول وبعدين هيقولك مبروك انتي حامل".

ولادة بدون حمل !😳الدكتور هيولدك الاول وبعدين هيقولك مبروك انتى حامل 😮‍💨 pic.twitter.com/fiaiW0n1WX — Sheriff (@DashDas84990808) May 3, 2024

وكتب ناشط: "أصلها ولادة (سهلة) بدون حمل (صعب) بس حطهم بخط صغير.. وبرضو العلم بيتقدم يعني".

اصلها

ولادة (سهلة) بدون حمل (صعب)

بس حطهم بخط صغير

وبرضو العلم بيتقدم يعنى 😂 https://t.co/RlEnsJd9aE — Hamdy (@Hamdy77Makhlouf) May 4, 2024

فيما اعتبرت ناشطة أن ما قام به الدكتور فن تسويقي وكتبت: "باب ماجاء في فن التسويق.. مكتوب (ولادة سهلة بدون حمل صعب)، سهلة أسفل التاء المربوطة، وصعب داخل حرف ل..".

باب ماجاء في فن التسويق:



(مكتوب ولادة سهلة بدون حمل صعب)

سهلة أسفل التاء المربوطة وصعب داخل حرف .. ل .. pic.twitter.com/SSv92NAXmM — ســـبأ (@j2_sba) May 4, 2024

وعلق حساب: "بعيدا عن الهزار، في الـmarketing اللي هو عمله دي عبقرية حتى لو مش مقصودة. لو دققت هتلاقي كلمه سهلة و كلمه صعب صغيرين و مرميين على الجنب. بس اللي هيشوفها هيقرى ولاده بدون حمل مع الدكتور مصطفي خطاب وساعتها اليفطه باسمه برقم عيادته هتنتشر و الإعلان يحقق المطلوب منه".

بعيداً عن الهزار، في ال marketing اللي هو عمله دي عبقرية حتي لو مش مقصودة. لو دققت هتلاقي كلمه سهلة و كلمه صعب صغيرين و مرميين علي الجنب. بس اللي هيشوفها هيقري ولاده بدون حمل مع الدكتور مصطفي خطاب و ساعتها اليفطه باسمه برقم عيادته هتنتشر و الإعلان يحقق المطلوب منه. https://t.co/APXsEmIgDr — أحمد عيد خارج التغطية (@AhmedE23306) May 3, 2024

المصدر: RT