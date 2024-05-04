عريس جزائري يحدث ضجة في مواقع التواصل بهدية غريبة لعروسه (فيديو)

أثار عريس جزائري، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن إهداء عروسه في حفل زواجهما نجمة من السماء.

ورصد فيديو ملتقط داخل إحدى قاعات الحفلات في الجزائر، لحظة إعلان العريس أمام المدعوين عن الهدية التي فضل منحها لعروسه، والتي قال إنها نجمة اشتراها لها، كونه كان يبحث عن هدية مميزة ليست كباقي الهدايا.

وقال في ذات الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، إنه "بحث طويلا عن هدية جميلة، وفي النهاية اهتدى إلى فكرة شراء نجمة".

وأضاف أن هذه النجمة سجلت باسم زوجته بحيث أصبح اسمها حاليا إيمان بن يخلف (اسم زوجته).

عريس جزائري يهدي عروسه "نجمة من السماء" ويثير الجدل pic.twitter.com/BYzpfGawpf — Daily Times Arabic (@dailytimesarab) May 3, 2024

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعجب بعضهم بالفكرة المميزة على غرابتها ورحب بها، فيما اعتبر آخرون الخطوة ضربا من الجنون وانتقدوها وسخروا منها.

وكتب أحدهم مستغربا من الفكرة والهدية التي قدمها العريس لعروسه: "من غرائب الخيال، وعندما ينازل الإنسان ربه في ملكه، وعندما يغيب العقل تسمع العجب، عريس جزائري يهدي عروسته، نجمة في السماء ويسجلها بإسمها، كيف ؟؟ لا أدري".

من غرائب الخيال

وعنما ينازل الانسان ربه في ملكه.

وعندما يغيب العقل تسمع العجب .

عريس جزائري يهدي عروسته

نجمة في السماء ويسجلها بإسمها🇩🇿

كيف ؟؟ لا أدري 🤔 . #جواد_الجابرpic.twitter.com/DL0oO7I8bJ — 👑 جواد 💫الجابر 👑 (@djawa55d) May 3, 2024

وعلق حساب آخر ساخرا: "جزائري يشتري نجمة لزوجته من السماء يا جماعة خلونا القمر نصوم بيه.. تعيشو".

وعلقت ناشطة: "استغفرالله حتى نجوم السماء تباع.. هاي مسعدة اشترالها نجمة".

ادري استغفرالله حتي نجوم السماء تباع 🥲 هاي مسعدة فدنوب اشتراله نجمة



الخبر جزائري يشتري نجمة من السماء لزوجتة هدية يوم زفافهما



انتن المتزوجات شنو شترولجن جماعتنا 😂😂 pic.twitter.com/Bq1WPaqRGE — قلب من ورق (@raina75_) May 3, 2024

وأبدى بعض الناشطين إعجابهم بالفكرة وقال أحدهم: "لا شيء أجمل من هدية مميزة تختلف عن ما اعتدنا عليه".

وتطرح مواقع إلكترونية غير رسمية إمكانية شراء نجوم في السماء، حيث تكتب باسم مالكها مع منحه وثيقة ملكية إلكترونية، لكن يبقى الأمر رمزيا.

والحقيقة أن فكرة أن يشتري أحدهم اسم نجمة في السماء ليست جديدة، فقد أصبحت ظاهرة منتشرة كنوع من أنواع الهدايا.

وكان يوتيوبر سوري، يدعى أنس مروة يعيش في الولايات المتحدة أهدى زوجته في عيد الأم "نجمة في السماء" عام 2021، وأثار الخبر وقتها تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

وفي عام 2002 لاقت فكرة شراء النجوم شهرة واسعة بعد صدور الفيلم الأمريكي (A walk to remember) "جولة لأجل الذكرى" حيث قام البطل في أحد المشاهد بتقديم نجمة لحبيبته ومن بعدها ظهرت منصات بيع أسماء النجوم.

المصدر: "RT"